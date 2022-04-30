Украина

Футболіст тимчасово переїхав до Іспанії.

Захисник полтавської Ворскли Наджееб Якубу перейшов в іспанський Луго. Про це повідомляє прес-служба Ворскли.

Мова, вірогідно, йде про оренду футболіста. Він вже приєднався до клубу, який виступає у Сегунді.

Контракт Якубу з Ворсклою розрахований до літа 2024 року. У першій половині сезону-2021/22 він зіграв в УПЛ 16 матчів.

Нагадаємо, що у Луго виступає два українці — захисник Орест Лебеденко та форвард Владислав Островський.