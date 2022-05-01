Украина

"Синьо-жовті" здобули перемогу над Південною Кореєю.

Збірна України здобула перемогу над національною командою Південної Кореї у своєму стартовому матчі на Дефлімпійських іграх 2021 року, які через пандемію коронавірусу було перенесено на 2022 рік та проходять у Бразилії.

На першому етапі 20 збірних було розбито на чотири групи по п'ять команд, а до чвертьфіналу вийдуть по два колективи з кожної групи.

У складі дефлімпійської збірної України з футболу виступають: Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, Вячеслав Брагін, Олександр Верещака, Максим Водолага, Костянтин Войченко, Дмитро Доценко, Ярослав Котляров, Олександр Оленич, Михайло Полянський, Віктор Пустовіт, Ігор Реутов, Володимир Рій, Іван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Ниїе Абдоуліе, Богдан Мишенко, Роман Стрийський, Шалва Мчедлішвілі, Дмитро Українець.

Суперниками збірної України є команди Південної Кореї, Франції, Єгипту та Аргентини.

Свій наступний матч Україна проведе проти Єгипту – 2 травня. Потім будуть матчі проти Франції (4 травня) та Аргентини (10 травня).

Україна вже ставала чемпіоном Дефлімпіади в 2009 році, а у 2013 та 2017 роках здобувала срібні медалі.