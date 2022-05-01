Украина

Закінчився товариський поєдинок.

В рамках благодійного матчу у хорватському Спліті донецький Шахтар зіграв з Хайдуком (3:3).

У першому таймі Хайдук вийшов вперед. На 10 хвилині молодий форвард Марін Любічіч у карному майданчику пробив у лівий нижній кут — 1:0.

На початку другого тайму Лазар зробив рахунок 2:0. Франьо зльоту пробив по воротах Шахтаря і м'яч, не без допомоги рикошету, влитів у сітку.

Шахтар відреагував досить швидко. Соломон прострілив у центр штрафної, де замкнув передачу Топалов.

А на 74 Шахтар зрівняв рахунок. Стасюк опинився у потрібному місці та переправив м'яча у порожні ворота — 2:2.

На 80 хвилині Хайдук забив втретє, і знову Любічіч. Форвард вийшов віч-на-віч із Трубіним та переграв українського воротаря.

Але крапку у грі поставив Борячук. Форвард відгукнувся на простріл справа від Криськіва та встановив фінальний результат — 3:3.

Хайдук — Шахтар 3:3

Голи: Любічіч, 10, 80, Лазар, 49 — Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Шахтар: Пятов, Корнієнко, Матвієнко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук.