До вашої уваги огляд товариського матчу.
фото шахтар донецьк
01 мая 2022, 22:30
В рамках благодійного матчу у хорватському Спліті донецький Шахтар зіграв з Хайдуком (3:3).
Команди розписали резульативну нічию, а в матчі переміг все ж таки мир.
Огляд матчу:
Хайдук — Шахтар 3:3
Голи: Любічіч, 10, 80, Лазар, 49 — Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1
Шахтар: Пятов, Корнієнко, Матвієнко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук.