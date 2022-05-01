Украина

До вашої уваги огляд товариського матчу.

В рамках благодійного матчу у хорватському Спліті донецький Шахтар зіграв з Хайдуком (3:3).

Команди розписали резульативну нічию, а в матчі переміг все ж таки мир.

Огляд матчу:

Хайдук — Шахтар 3:3

Голи: Любічіч, 10, 80, Лазар, 49 — Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Шахтар: Пятов, Корнієнко, Матвієнко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук.