Украина

Через російську агресію клубам вищого дивізіону України не судилося дограти матчі у кампанії-2021/22.

Після того, як наприкінці лютого цього року російські окупанти та терористи здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, футбол відійшов далеко на другорядний план.

Сумнівів у тому, що українським клубам не вдасться дограти нинішній сезон УПЛ через війну практично не було. Тепер навіть найменші сумніви з цього приводу розвіялися, адже УАФ офіційно прийняла рішення достроково завершити нинішній розіграш української Прем'єр-ліги.

"Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації та режимом воєнного стану в Україні.

Розглянувши протокол № 141 від 26.04.2022 загальних зборів учасників УПЛ, Виконком УАФ затвердив рішення щодо дострокового завершення змагань УПЛ сезону-2021/2022, про що адміністрація УАФ повідомить УЄФА.

Також Виконком УАФ затвердив календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України", — сказано на офіційному сайті УАФ.

Зазначимо, що підсумкова доля чемпіонства, розподіл єврокубкових місць та склад учасників УПЛ на наступний сезон поки що невідомі.