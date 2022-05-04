Украина

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по інфраструктурі українських міст, включаючи Львів.

Нападник лісабонської Бенфіки та національної збірної України Роман Яремчук прокоментував вибухи, що сталися 3 травня у його рідному місті Львів унаслідок ракетних ударів з боку російських окупантів та терористів.

"Сьогодні ці покидьки скинули бомби на моє рідно місто", – написав футболіст у своєму Instagram, прикріпивши фото пожежі на одній з електростанцій Львова за 3 травня.

Варто зазначити, що внаслідок російських ракетних ударів по трьох підстанціях пропало світло одночасно у кількох районах Львова. Також жителі українського міста мали помітні проблеми з інтернет-з'єднанням.