Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Шостим суперником "біло-синіх" стане швейцарський Базель — друга команда поточного розіграшу місцевої Суперліги, проти якого команда з України зіграє 4 травня, о 20:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Санкт-Якоб Парку місті Базель.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція матчу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про кількість коштів, які вдалося заробити киянам на благодійні потреби під час турне.