Кияни відсвяткували чергову перемогу в благодійному турне.
фото динамо київ
04 травня 2022, 22:14
Київське Динамо зіграло свій черговий благодійний матч на підтримку України в рамках товариського турне.
Столичний клуб переміг представника Швейцарії Базель. Першими рахунок відкрили підопічні Мірчі Луческу зусиллями Караваєва, але згодом господарі поля зуміли двічі відзначитись — забивали Салаі та Еспозіто.
Тим не менш, перемогу здобули саме динамівці — протягом трьох хвилин забили Андрієвський та Попов.
Базель — Динамо 2:3
Голи: Салаі, 43, Еспозіто, 61 — Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81
Динамо (стартовий склад): Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Кравченко, Шапаренко, Буяльський, — Ванат, Бєсєдин
Базель (стартовий склад): Гебхардт – Джига, Касами, Салай, Малес — Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд - Хайдари.