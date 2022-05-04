Київське Динамо зіграло свій черговий благодійний матч на підтримку України в рамках товариського турне.

Столичний клуб переміг представника Швейцарії Базель. Першими рахунок відкрили підопічні Мірчі Луческу зусиллями Караваєва, але згодом господарі поля зуміли двічі відзначитись — забивали Салаі та Еспозіто.

Тим не менш, перемогу здобули саме динамівці — протягом трьох хвилин забили Андрієвський та Попов.

Базель — Динамо 2:3

Голи: Салаі, 43, Еспозіто, 61 — Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81

Динамо (стартовий склад): Бущан –  Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак –  Сидорчук, Кравченко, Шапаренко, Буяльський, — Ванат, Бєсєдин

Базель (стартовий склад): Гебхардт – Джига, Касами, Салай, Малес — Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд -  Хайдари.