Украина

Клуб випустив унікальну форму для фанатів.

Донецький Шахтар у своєму офіційному фан-шопі розпочав продаж унікальної форми.

Клуб саме у таких комплектах грає благодійні матчі під назвою Shakhtar Global Tour for Peace. На спині замість прізвищ футболістів — назви українських міст-героїв.

Коштувати така форма буде 2289 гривень. Усі зібрані кошти підуть на підтримку український дітей та переселенців, які були змушені залишити Україну через війну.

Раніше повідомлялось, що Шахтар зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів-2022/23.