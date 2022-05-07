Украина

Екс-футболіст Шахтаря висловився щодо війни в нашій державі.

Колишній півзахісник донецького Шахтаря Алан Патрік, який наразі захищає кольори Інтернасьоналя, висловився щодо війни в Україні.

Окрім того, футболіст поділився спогадами про виступи за "гірників".

"Я подумати не міг, що у двадцять років залишу Бразилії та полечу в Україну. Це були незабутні роки з Шахтарем — 13 трофеїв та безліч приємних моментів навчання футбольному мистецтву.

Пишаюсь Шахтарем та сміливо можу назвати себе одним із найпалкіших фанатів цього клубу. Дуже сподіваюсь, що зовсім скоро Україна заживе мирним щасливим життям, на яке вона заслуговує. Бажаю вам багато сил та терпіння", — написав Патрік в своєму Інстаграмі.

Відзначимо, що раніше стали відомі подробиці трансферу Патріка в бразильский клуб.