Украина

Український тренер дав пораду колишньому півзахіснику збірної України.

Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію із Анатолієм Тимощуком. З початку війни екс-півзахисник збірної України не висловився на підтримку України, так і просто були відсутні будь-які коментарі з його боку, незважаючи на неабияку критику.

"Тимощук… В мене не було з цим футболістом конфліктів. В мене з ним не було нічого негативного. Мені писали, що захищаю врага народу. Був заголовок – "Кварцяний захищає Тимощука". Я не захищаю його. Я можу сказати зараз, що змінити позицію він повинен.

Після Бучі, після Ірпеня, після Маруіполя, Чернігова... Те, що там відбувається…

Треба міняти позицію. Дай бог, щоб це пройзошло. Щоб він уїхав. Надо в сім'ї розібратися, можливо, його жінка тримає...", — каже Кварцяний.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко "послав Тимощука".