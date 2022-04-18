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Екс-півзахисник збірної України вирушив за кораблем.

Андрій Ярмоленко висловився про свої взаємини із колишнім гравцем Волині та Шахтаря Анатолієм Тимощуком.

"Для мене Толя був прикладом професіоналізму і я дорівнював йому. Його мовчання було несподіванкою для мене. Я йому написав, запитав як йому спитися ночами. Він відповів, що йому не спиться так само, як і мені. Я нічого не відповідав більше Але він мені зателефонував... Я запитав у Толі, чому він мовчиш, сказав, що я дорівнював йому і що він був для мене прикладом, і що тепер його не існує в моєму житті. цьому наша розмова закінчилася.

Він просто боїться. Він не знає, що з ним буде, якщо він щось скаже. Я чудово розумію, що у нього діти та дружина росіяни, але в нього тут багато друзів і в них гинуть близькі. Він міг спокійно жити в будь-якій точці світу та висловити позицію", — сказав Ярмоленко в інтерв'ю Євгену Савіну.

Нагадаємо, що УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.