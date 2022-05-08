Украина

Фахівець бачить своє майбутнє на батьківщині.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував можливість повернення працювати в Україну.

"Звісно, ​​я хочу повернутися в Україну. Просто треба розуміти, куди повертатись. Ми всі чекаємо і сподіваємось, що війна закінчиться, що відновиться чемпіонат України. Але зараз думки зовсім про інше.

Мій контракт із Аль-Айном закінчиться у червні, тоді й думатимемо, де працювати і що робити. Те, що я хочу повернутися до України – це однозначно", — сказав Ребров в інтерв'ю 1+1.

Нагадаємо, що Ребров з 2014 по 2017 рік працював головним тренером київського Динамо.

Напередодні Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва став володарем Кубку ОАЕ.