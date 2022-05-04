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Український фахівець завоював свій перший трофей начолі еміратського клубу.

Екс-наставник Динамо Київ Сергій Ребров завоював свою першу командну нагороду начолі Аль-Айну.

Підопічні українського тренера зустрілись у фіналі Кубку ОАЕ із Шабаб Аль-Ахлі та не змогли в основний час здолати суперника. Додатковий час також завершився внічию, а в серії післяматчових пенальті сильнішими виявили саме гравці Аль-Айну.

Аль-Айн — Шабаб Аль-Ахлі 2:2 (5:4 по пен.)

Голи: Лаба, 53, Кайо, 75 — Картабія, 28, 81