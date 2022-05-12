Украина

Український хавбек може повернутись до складу "гірників".

Олександр Піхальнок, який нині є футболістом Дніпра-1, може повернутися до Шахтаря, повідомляє Ігор Циганик.

Однак це може статися у разі певних умов. Наприклад, якщо Дніпро-1 вирішить продати гравця, Шахтар може активувати опцію повернення за певну суму.

За інформацією Циганика, Дніпро-1 придбав Піхальйонка за один мільйон, а викупити Шахтар його може за півтора.

У сезоні-2021/22 Піхальонок провів 14 матчів в УПЛ: на його рахунку 5 голів та 3 асисти.