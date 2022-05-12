Украина

Через війну чемпіонат України може стартувати в іншій країні.

Сезон-2022/23 української Прем'єр-ліги може стартувати закордоном, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я розумію, керівництво УАФ прислухалося до суспільної думки. Наразі розглядається варіант, щоб осіння частина сезону була зіграна закордоном".

"Не можу сказати, що це остаточне рішення, але вже створено робочу групу, яка оброблятиме цей варіант", — сказав Ігор Циганик на своєму Youtube-каналі Циганік LIVE.

Поточний розіграш чемпіонату України не вдалося дограти до кінця через війну з Росією.