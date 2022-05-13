Украина

Футболіст наразі продовжує допомагати Україні.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Віктор Корнієно розповів, як вступив до тероборони та допомагає Україні.

"У мене багато друзів та знайомих, які пішли в тероборону. Багато пішли до військкоматів. Я вирішив для себе, що допоможу всім, чим зможу. Я одразу поїхав у військкомат, переговорив з багатьма людьми і дізнався, що перш за все є потреба у продуктах та екіпіруванні. Я сам купляв це все і розвозив по блокпостах.

Також нас попросили чергувати в селі. З 8 вечора до 6 ранку. Перші 2-3 тижні у нас було чергування практично через день. Я прекрасно розумів, що я українець, і я така ж людина, як всі ці хлопці, які пішли на війну. Мені здається, в цій ситуації треба було максимально всім згуртуватись та допомагати один одному. Коли всі разом, і результат буде краще. Я не злякався, не сів на дивані, не став кудись тікати. Я вирішив допомагати.

Коли о 6 ранку закінчувалась комендантська година, я прокидався і зразу сідав за кермо. Ці два місяці я постійно був за кермом. Розвозив екіпірування, продукти, сірники і розвозив по всіх блокпостах у Полтаві, області. І так поки не закінчувалась комендантська година", — розповів Корнієнко.