Украина

Кияни відправили у ворота суперника три м'ячі.

Динамо Київ у рамках чергового контрольного матчу грало проти естонської Флори і здобуло розгромну перемогу.

Підопічні Мірчі Луческу тричі вразили ворота суперника, на що гравці Флори не змогли відповісти навіть одним забитим м'ячем.

Флора – Динамо Київ 0:3

Голи: Волошин, 16, Бурда, 43, Вівчаренко, 60

Склад Динамо Київ: Бойко – Кравченко (Малиш, 64), Боль, Бурда (Дьячук, 79), Вівчаренко – Андріївський, Шепелєв – Антюх (Царенко, 64), Ванат, Дубінчак – Волошин (Бражко, 79)