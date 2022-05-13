Кияни відправили у ворота суперника три м'ячі.
Флора - Динамо, фото Динамо
13 травня 2022, 20:53
Динамо Київ у рамках чергового контрольного матчу грало проти естонської Флори і здобуло розгромну перемогу.
Підопічні Мірчі Луческу тричі вразили ворота суперника, на що гравці Флори не змогли відповісти навіть одним забитим м'ячем.
Флора – Динамо Київ 0:3
Голи: Волошин, 16, Бурда, 43, Вівчаренко, 60
Склад Динамо Київ: Бойко – Кравченко (Малиш, 64), Боль, Бурда (Дьячук, 79), Вівчаренко – Андріївський, Шепелєв – Антюх (Царенко, 64), Ванат, Дубінчак – Волошин (Бражко, 79)