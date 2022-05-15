Украина

Футбол потрохи повертається навіть на терени нашої країни.

Із моменту початку чергового акту агресії проти України, усі спортивні події в межах нашої держави були або перенесені, або взагалі скасовані.

Під удар потрапив також і футбольний світ, а більшість клубів української Прем’єр-ліги були змушені шукати для своїх співробітників більш безпечні місця для роботи.

Однак, на 81-й день повномасштабного вторгнення, керівництво закарпатського Минаю вирішило зробити потужний крок на підтримку Збройних сил України, організувавши в на власному однойменному стадіоні матч між збірними зірок УПЛ та зірок Закарпаття.

До спортивного заходу також приєднаються такі відомі постаті, як Олег Протасов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко.

Усі виручені кошти з продажу квитків та благодійних внесків підуть на підтримку ЗСУ, а на самій грі додатково буде відбуватися збір коштів на підтримку нашої армії.

Почнеться благодійна акція з гри вихованців закарпатської ДЮСШ проти команди збірної дітей із родин переселенців, які тимчасово вимушені мешкати на стадіоні Минаю.

Як заявляють організатори, до складу збірної зірок Закарпаття увійдуть Кополовець, Микуляк, Бобаль, Бундаш, на чолі з Михайлом Іваницею. А приєднатися до зірок УПЛ під керівництвом Володимира Шарана вирішили, зокрема, Шацьких, Кардаш, Аржанов та Селезньов.

Подія розпочнеться о 15:30 за київським часом, а власне матч зірок стартує о 17:00.