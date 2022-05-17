Украина

Football.ua представляє анонс товариського поєдинку між Емполі та національною збірною України.

Військові дії в Україні, яка зазнала атаки з боку Росії, змусили футбол відійти на другий план. Чемпіонат України був достроково завершений і якщо з клубами наразі зрозуміла ситуація, то збірній потрібно боротися за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі.

Всі ігри були зіграні, а матчі "синьо-жовтих" перенесені на пізніший термін зі зрозумілих причин. Як підсумок, гра із Шотландією у півфіналі відбору плей-офф ЧС-2022 відбудеться 1 червня.

Емполі — Україна

17 травня, 21:30. Емполі, стадіон Карло Кастеллані. Трансляція на телеканалах: Індіго TV та Футбол 1, а також на YouTube-каналі УАФ.

Через початок війни у ​​нашій країні футболісти збірної України, які виступають на батьківщині, залишилися без ігрової практики з кінця лютого. У квітні лише два гранди УПЛ – Динамо та Шахтар – провели серію благодійних матчів з європейськими клубами, щоб не лише допомогти українському народу зібраними коштами, а й для того, щоб гравці національної команди змогли набрати форму для збірної.

Головний тренер Олександр Петраков отримав у розпорядження всіх гравців, які виступають в Україні, на початку травня, тоді як футболісти, які виступають за кордоном, приєднуватимуться після завершення чемпіонатів у своїх клубах.

У першій контрольній грі збірна України у усіченому складі зустрілася з представником німецької Бундесліги – менхенгладбахською Боруссією. На жаль, наша реальність така, що не доводиться вибирати суперників – ми граємо з тими, хто може і хоче допомогти нашій національній команді у скрутну хвилину.

У матчі проти німецької команди Петраков дав можливість проявити себе футболістам, які ще жодного разу не виходили на поле у ​​складі національної команди, і якщо говорити саме про них – то вони у непоганій формі. Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок здорово дебютували у збірній із забитими м'ячами, але по-перше, це спаринг, а по-друге, як сказав Петраков, хвалити їх рано і поки не варто.

Також ця гра показала, що нашій збірній потрібна ігрова практика, особливо в матчах проти суперника, оскільки була велика кількість помилок, яких допускати в жодному разі не можна, якщо ми хочемо, щоб збірна вирушила до Катару. Таким чином, у Петракова багато роботи, а часу до вирішального матчу із шотландцями мало.

Напередодні до розташування збірної вже приєдналися Тарас Качараба, Олександр Зубков, Данило Сікан та Роман Яремчук. Усі вони вирушили до Італії на спаринг проти команди італійської Серії А – Емполі.

Якщо говорити про Емполі, то команда перед заключним туром чемпіонату Італії посідає 14 місце у турнірній таблиці. Так, це не гранд і справжня сила італійського футболу, але, як сказали гравці збірної України — у Серії А грати вміють і боротьба там нелегка. Емполі виконав завдання на сезон — тосканська команда впевнено зберегла своє місце в Серії А.

Нині лідером італійської команди є 22-річний форвард Андреа Пінамонті, який виступає на правах оренди з Інтеру. За Емполі він встиг провести 36 матчів і забити 13 м'ячів, що робить його найкращим бомбардиром клубу цього сезону. Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює його в 16 ​​млн євро.

В останніх матчах Емполі поділив очки з Салернітаною (1:1), поступився Інтеру (2:4) та Торіно (1:3), але перед цим обіграв Наполі (3:2). Як бачимо, команда не хвалиться стабільними результатами, але несподіванки може піднести. Можливо, це навіть кращий варіант, ніж Боруссія, тому що Емполі звик у кожній грі боротися за результат усіма доступними методами, у тому числі жорсткою боротьбою на полі. Травми нам, звичайно, не потрібні, але перевірка злагоджених дій нам необхідна.