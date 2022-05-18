Украина

Функціонер столичного колективу розповів про благодійні матчі своєї команди.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс, команда якого зараз перебуває за межами України зі спортивною та гуманітарною метою, розповів про підсумки першої черги благодійних поєдинків за участі "біло-синіх".

"Хотіли провести ці матчі, щоб показати, що Україна жива, футбол в Україні є, є футболісти-професіонали, які виходять на футбольне поле та виконують свій обов'язок.

Вони можуть виконувати свій обов'язок на футбольному полі. Є виняток, що багато хлопців записалися в тероборону, той самий Алієв, вони зробили свій вибір, але вони вже встигли закінчити з футболом — це різні речі.

Насамперед, це благодійність, аби допомогти зібрати кошти, які б допомогли нужденним, а їх дуже багато сьогодні.

Нам вдалося провести цей тур, я б назвав його першим туром, бо ми продовжуватимемо грати й далі. Ми ведемо переговори, нам, на жаль, вдалося зіграти тільки з однією топ-командою — це Боруссія Дортмунд, і результати навіть фінансові показали, що є залежність від рівня суперника.

400 тис. євро було зібрано під час матчу. Ще німецька сторона подасть звіт. Вони звітують перед нашими посольствами та перед Міністерством соцполітики.

Я гадаю, що будуть додаткові суми. Навіть поляки, Легія, сказали, окрім іншого, ще й спонсорські якісь гроші надходять.

Я думаю, що якби ми грали проти топ-команда, із якими ми мали домовленості: ПСЖ, Ман Сіті хотів зіграти з нами, але у них не було можливості.

Зараз буде підготовчий період, ми готуватимемося до кваліфікації Ліги чемпіонів. Природно, окрім того щоб просто грати товарняки, ми намагатимемося робити це благодійними матчами, аби допомогти нужденним. Кожна копійка потрібна.

Можу сказати, що Луческу збере команду 15-го числа. Він планує зібрати її в Києві та провести тренувальний збір, якщо це дозволить обстановка. На сьогодні вона, в принципі, дозволяє. Я живу на базі зараз, усі поля готові.

Перші втягуючі 10 днів без збірників ми хотіли б провести в Києві, а потім поїхати й готуватися до Ліги чемпіонів, але готуватися таким чином, щоб грати благодійні матчі.

Потрібно подивитися графік інших клубів. Багато хто піде у відпустки, ми ж почнемо готуватися раніше. Шукатимемо клуби, у яких чемпіонати розпочинатимуться раніше. Намагатимемося грати проти команд, які зберуть більше глядачів.

Грати просто для того, щоби були порожні трибуни… Приходить багато українців, підтримують гасла на трибунах за Маріуполь, за Бучу, за всі постраждалі наші міста. Це важливо. Я думаю, що ми маємо продовжувати. Я знаю, що Шахтар теж це робитиме.

Дай боже, щоб ще збірна України добре виступила — це буде величезне піднесення для всього українського футболу. Кожен має робити те, що може робити. Дуже складно домовитись із провідними клубами. Я постійно на контакті, виїжджаю, домовляюсь. Сподіваюся, що нам удасться.

Інтер може бути. Мілан дав добро, але він різко включився в боротьбу за чемпіонство і зараз заклопотаний. Вони скажуть, що виставлять дублюючий склад та гратимуть на Сан-Сіро — та ніхто ж не прийде. Тому намагатимемося знаходити такі команди, які збирали б повні стадіони.

Гра з Боруссією, 35 тисяч глядачів — це дорогого вартує", — заявив функціонер "біло-синіх" в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що раніше президент київського Динамо звернувся до вболівальників із привітанням з визначною датою в історії клубу.