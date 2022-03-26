Италия

Центральний захисник може змінити клубну прописку.

Алессіо Романьолі входить до списку інтересів багатьох клубів Європи до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє видання Tutto Mercato, на італійського захисника претендує Лаціо, Севілья, Ювентус та Ньюкасл.

27-річний захисник провів 12 матчів (2 голи) за національну збірну Італії та грав за Рому (14 матчів у всіх турнірах, 1 гол), Сампдорію (31, 2) та Мілан (246, 10).

Нагадаємо, що Мілан також не залишає спроб продовжити контракт захисника. Угода спливає вже влітку цього року.