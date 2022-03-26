Центральний захисник може змінити клубну прописку.
Алессіо Романьолі, getty images
26 марта 2022, 19:29
Алессіо Романьолі входить до списку інтересів багатьох клубів Європи до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє видання Tutto Mercato, на італійського захисника претендує Лаціо, Севілья, Ювентус та Ньюкасл.
27-річний захисник провів 12 матчів (2 голи) за національну збірну Італії та грав за Рому (14 матчів у всіх турнірах, 1 гол), Сампдорію (31, 2) та Мілан (246, 10).
Нагадаємо, що Мілан також не залишає спроб продовжити контракт захисника. Угода спливає вже влітку цього року.