Функціонер розповів про допомогу від клубу до громадян.
Сергій Палкін, Шахтар
20 травня 2022, 13:26
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував зібрані кошти для України під час товариських матчів, які клуб грає у Європі.
"Діяльність, яку веде Шахтар від перших днів війни проти Росії, спрямована насамперед на залучення необхідних ресурсів для ЗСУ та для підтримки наших громадян. Товариські матчі, які ми зіграли, та проєкти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 мільйонів гривень.
Частину коштів ми надіслали на придбання аптечок і касок, частину – на підтримку Shelter Center на Арені Львів. Ми також почали фінансово підтримувати дітей, котрі втратили у війні батьків.
Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає жодних сумнівів – ми обов’язково переможемо", — сказав Палкін.
Як зазначає керівництво клубу, на виручені кошти купується все необхідне для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни