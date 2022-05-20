Украина

Функціонер розповів про допомогу від клубу до громадян.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував зібрані кошти для України під час товариських матчів, які клуб грає у Європі.

"Діяльність, яку веде Шахтар від перших днів війни проти Росії, спрямована насамперед на залучення необхідних ресурсів для ЗСУ та для підтримки наших громадян. Товариські матчі, які ми зіграли, та проєкти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 мільйонів гривень.

Частину коштів ми надіслали на придбання аптечок і касок, частину – на підтримку Shelter Center на Арені Львів. Ми також почали фінансово підтримувати дітей, котрі втратили у війні батьків.

Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає жодних сумнівів – ми обов’язково переможемо", — сказав Палкін.

Як зазначає керівництво клубу, на виручені кошти купується все необхідне для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни