Команда вперше зіграє в Юнацькій лізі УЄФА.
ФОТО ФК РУХ
20 травня 2022, 15:25
В рамках перенесеного матчу чемпіонату України серед юнаків Рух у Польщі розібрався з Колосом (3:0).
Ця поразка забезпечила команді зі Львова першу сходинку у турнірній таблиці. Це досягнення підкорилось команді вперше в історії.
Рух обійшов Динамо Київ на одне очко та вперше у своїй історії здобув право зіграти у Юнацькій лізі УЄФА.
Відзначимо також, що це перший випадок, коли у Юнацькій лізі УЄФА Україну представлятиме хтось окрім Шахтаря та Динамо.
Рух - Колос 3:0
Голи: Руніч, 38, Притула, 49, Кондраков, 90