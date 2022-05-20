Украина

Команда вперше зіграє в Юнацькій лізі УЄФА.

В рамках перенесеного матчу чемпіонату України серед юнаків Рух у Польщі розібрався з Колосом (3:0).

Ця поразка забезпечила команді зі Львова першу сходинку у турнірній таблиці. Це досягнення підкорилось команді вперше в історії.

Рух обійшов Динамо Київ на одне очко та вперше у своїй історії здобув право зіграти у Юнацькій лізі УЄФА.

Відзначимо також, що це перший випадок, коли у Юнацькій лізі УЄФА Україну представлятиме хтось окрім Шахтаря та Динамо.

Рух - Колос 3:0

Голи: Руніч, 38, Притула, 49, Кондраков, 90