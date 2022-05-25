Украина

Клуби зможуть виступати у єврокубках.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення дозволити українським спортсменам та тренерам, які є військовозобов'язаними, виїжджати за кордон.

Отримали дозвіл на виїзд з України такі категорії осіб:

– спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

– тренери зі складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

– спортивні судді та інші фахівці, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

– водії, які перевозять медичні вантажі та вантажі гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України та населення, а також далекобійники на фурах з відповідними ліцензіями;

– залізничники, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізничної дороги.

Також додається, що спортсмени, тренери та водії можуть перебувати за межами України протягом 30 днів.

Нагадаємо, що українські клуби, які зайняли з 1 по 5 місце у таблиці УПЛ, будуть виступати у єврокубках. Також розглядається варіант проведення УПЛ за кордоном.