Украина

Футболіста можуть відпустити до Серії А.

В італійських ЗМІ з'явилась інформація про зацікавленість від Торіно до форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо підтвердив дану інформацію. Торіно справді стежив за гравцем певний час.

Він стверджує, що Дніпро-1 готовий відпустити форварда збірної України за 12 мільйонів євро. Трансфер може бути офіційно зареєстрований найближчими днями.

Повідомляється також, що на гравця раніше полювали інші італійські клуби, серед яких були Болонья та Удінезе.

В достроково завершеному сезоні УПЛ нападник зіграв 17 матчів, в яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач