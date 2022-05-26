Украина

Захисник може повернутися до додому після п’яти років у Європі.

Початок чергового витку агресії проти України зумовим призупинення спортивних змагань на теренах нашої країни, через що, зокрема, гравці клубів-учасників Прем’єр-ліги мають підшукувати собі нові місця для роботи, або ж залишатися без належної ігрової практики на невизначений час.

Втрачати власних закордонних виконавців вимушений і донецький Шахтар, черговим із вихідних трансферів із якого може стати бразильський захисник Марлон.

26-річний гравець долучився до "гірників" тільки під час підготовки до початку поточного сезону, проте встиг зіграти 22 матчі.

Як повідомив сам футболіст під час спілкування з журналісткою Летісією Маркес, до нього з пропозиціями провести переговори щодо трансферу зверталися одразу три бразильські клуби: Фламенго, Атлетіко Мінейро та Інтернасьйонал.

Наразі Марлон обмірковує можливі варіанти повернення на батьківщину.