Украина

Відбулися Загальні збори учасників Української Прем’єр-Ліги

У Будинку футболу відбулись Загальні збори учасників Української Прем'єр-Ліги, в ході яких було вирішено декілька гострих питань.

На Зборах були присутні Президент УАФ Андрій Павелко, віце-президенти УАФ: Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов, Олексій Михайличенко, представники всіх клубів УПЛ та клуби-претенденти з ПФЛ, Євген Дикий, Виконавчий директор УПЛ та Президент ПФЛ Олександр Каденко.

Під час зустрічі обговорювалось питання щодо проведення наступного сезону, та рішення було прийняте єдиноголосно — чемпіонат України з футболу потрібно проводити.

Остаточне рішення щодо формату Чемпіонату, країни проведення та ігрового календаря буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій із владою України та військовими адміністраціями.

Виходячи зі складної ситуації в країні у зв'язку з воєнною агресією рф, на сезон 2022/23 років буде розроблено і прийнято тимчасовий спеціальний регламент, який буде передбачати умови проведення змагань у ситуації, що склалася.

Також на наступному засіданні буде продовжено обговорення майбутього юніорських команд УПЛ.

Окрім того, було прийняте рішення закріпити місця у Прем'єр-Лізі за Маріуполем та Десною, зважаючи на неможливість команд грати через руйнування та військово-політичну ситуацію в регіонах.

Також під час Зборів підіймалось питання щодо тендеру на медіа-права УПЛ.