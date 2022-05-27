Украина

Українська рефериня розповіла про полон у російських військових.

Українська арбітриня Ірина Петрова розповіла про те, як її затримали російські фашисти та утримували у в'язниці, не зважаючи на клаустрофобію.

"Для мене великий стрес знаходитись у замкнутому просторі через клаустрофобію. Потім залякували, що дадуть від 15 діб до десяти років ув'язнення. Ми відмовились судити їх футбольні матчі, а також виходили на проукраїнські мітинги.

Кожного дня було страшно за те, що може відбутись в наступну хвилину. Постійно видаляли повідомлення та фото з телефону, щоб хоч якось почувати себе у безпеці.

Зараз у Новій Каховці залишилось мало патріотів та й ті мовчать — дуже страшно. Зараз в місті дуже багато колаборантів, що перейшли на сторону окупанта. Особисто я сподіваюсь на краще та вірю в ЗСУ. Це може зайняти час, але згодом все обов'язково буде добре", — розповіла Петрова для Футбол News.

Відзначимо, що Нова Каховка знаходиться в окупації з першого дня повномаштабного вторгнення російсько-фашиської армії в Україну.