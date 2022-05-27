Украина

Нагадаємо, що Білорусь також є агресором для нашої країни.

27 травня відбулась нарада Виконавчого комітету УЄФА. Члени комітету вирішили не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях УЄФА з негайним і до подальшого повідомлення.

"Оскільки вторгнення російської армії на українську територію було за допомогою сусідньої Білорусі, матчі УЄФА не проводитимуться на території Білорусі. Жоден глядач не буде відвідувати матчі, в яких команди з Білорусі виступають господарями.

Подальше сьогоднішнє рішення прийнято для забезпечення безперебійного проведення змагань УЄФА, оскільки безпека та безпека команд, офіційних осіб та інших учасників можуть бути не повністю гарантовані через наявність військового конфлікту.

Виконавчий комітет УЄФА буде залишатися в режимі очікування, щоб скликати наступні зустрічі, щоб повторно оцінити юридичну та фактичну ситуацію в міру її розвитку та прийняти подальші рішення, якщо необхідно", — пишеться на сайті УЄФА.

Диктатор Лукашенко є соратником Путіна та допомагає терористам з РФ знижувати українські міста. Майже кожен день з цієї территорії летять ракети, які вбивають громадян України.