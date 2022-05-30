Керівники клубів розповіли про плани клубів.
АНДРЕЙ РУСОЛ, ФОТО ДНЕПР-1
30 травня 2022, 13:10
Ворскла та Дніпро-1 за підсумками сезону вийшли до єврокубків і тепер роздумують над тим, де ж проводити домашні ігри.
Віце-президент Ворскли Олег Лисак:
"80-90% я б дав на те, що команда базуватиметься та гратиме у Польщі. Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу та всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну".
Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол:
"Шукатимемо варіанти і знаходимо стадіони, де гратимемо єврокубки. Де плануємо грати? В Польщі. Там багато наших уболівальників. Хочеться, щоби на наші матчі приходили люди".
Раніше свою думку щодо аналогічного питання висловив президент Зорі Євген Геллер.