Украина

Керівники клубів розповіли про плани клубів.

Ворскла та Дніпро-1 за підсумками сезону вийшли до єврокубків і тепер роздумують над тим, де ж проводити домашні ігри.

Віце-президент Ворскли Олег Лисак:

"80-90% я б дав на те, що команда базуватиметься та гратиме у Польщі. Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу та всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну".

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол:

"Шукатимемо варіанти і знаходимо стадіони, де гратимемо єврокубки. Де плануємо грати? В Польщі. Там багато наших уболівальників. Хочеться, щоби на наші матчі приходили люди".

Раніше свою думку щодо аналогічного питання висловив президент Зорі Євген Геллер.