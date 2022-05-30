Украина

Швидше за все, український півзахисник продовжуватиме виступати за "гірників".

Шахтар вирішив залишити у своєму складі Михайла Мудрика наступного сезону, повідомляє коментатор Віктор Вацко.

За його інформацією, президент клубу Рінат Ахметов вирішив, що 21-річний футболіст не піде.

Крім того, за Мудріка Баєр пропонував близько 21 мільйона євро. Німецький клуб хотів, щоб українець замінив Мусу Діабі, на якого претендує Ньюкасл.

За версією Вацко, ймовірність того, що Мудрік залишається – 99%.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.