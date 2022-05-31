Ігор Дедишин висловив свою думку стосовно майбутнього сезону.
ІГОР ДЕДИШИН, ФК РУХ ЛЬВІВ
31 травня 2022, 11:16
Генеральний директор Руху Ігор Дедишин наголошує на тому, що важливо наступний сезон УПЛ провести в Україні.
Зокрема, функціонер навів приклад Хорватії на початку 90-х. На Загреб падали бомби та ракети, але протягом чотирьох років там грали у футбол.
"Ті люди, з якими ми спілкувалися, теж розуміють, наскільки важливо продовжувати грати в футбол, навіть у стані війни.
Прикладом для нас є та ж сама Хорватія. Коли у них в країні тривала війна на початку 90-х, вони чотири роки грали в футбол, а на Загреб падали бомби, ракети.
Це було проявом духу, підтримки своєї країни", — сказав Дедишин у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, що є ймовірність, що наступний розіграш УПЛ може бути проведений закордоном.