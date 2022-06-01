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Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів останні новини з табору команди.

Сьогодні, 1 червня, молодіжна збірна України виїзним поєдинком проти Фарерських островів почне серію із чотирьох матчів відбірного турніру Євро-2023 (U-21).

Ротань розповів як пройшла підготовка до важливих ігор.

"Ідеального нічого не буває, але гріх скаржитися, усе пройшло нормально. Ми добре попрацювали, провели один контрольний матч, одну двосторонню гру. Звичайно, хотілося, щоб у спарингу був суперник вищого рівня, але нічого страшного, ми розуміємо ситуацію. Нашу ж підготовку покажуть найближчі чотири поєдинки відбору", — цитує Ротаня УАФ.

"Ігровий тонус — це найважливіше, що повинен мати футболіст, бо з ним він легше сприймає ту чи іншу ситуацію під час гри. Так, це трохи засмучує, але із цим треба змиритися та працювати далі. Хлопці повинні розуміти, що брак ігрового тонусу потрібно компенсувати характером".

Напередодні збору через травму наша збірна втратила основного півзахисника — Олександра Назаренка. Ротань розповів і про інші втрати.

"Під час двосторонньої гри травмувався Арсеній Батагов, тому ми маємо проблеми в центральній зоні захисту. Утім, у нас усі виконавці кваліфіковані, і на кожного з них я розраховую. Можу впевнено сказати, що хлопці покажуть свій найкращий рівень на даний момент. Ми всі мотивовані по максимуму, тому намагатимемося здобути позитивний результат у кожному з матчів, що залишилися".

"Цілком абстрагуватися від тих подій, які зараз відбуваються в Україні, навряд чи вдасться, оскільки це — у серці кожного українця, проте тренерський штаб постійно веде з хлопцями бесіди на цю тему, щоб спробувати сконцентрувати їхню увагу на відповідальних поєдинках відбору. Якщо українські воїни захищають нас із автоматом у руках, то ми, можна сказати, знаходимося на спортивному фронті, тож, повторюся, команда зробить усе можливе, щоб порадувати своїх співвітчизників".

"Можу точно сказати, що противник мотивований не менше за нас, я бачив це по матчах цієї збірної. У нинішньому відбірному циклі Фарерські острови не програли жодного поєдинку на своєму полі. Рахунок 1:1 у грі з Францією говорить сам за себе. Тому я весь час говорю своїм підопічним, що без граничних зусиль тут буде складно досягти максимального результату.

Думаю, вам кожен футболіст скаже, що на штучному газоні грати не дуже комфортно, а наявні погодні умови — це ідеальний варіант для місцевих команд, тому ми маємо підлаштовуватися. Це нормальна ситуація".

Наразі Україна U-21 з 13 пунктами посідає друге місце у своїй групі, поступаючись Франції трьома балами.