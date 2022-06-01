Украина

На сьогоднішній день Ворскла залишилася без тренера.

ФК Ворскла на офіційному сайті повідомила, що 31 травня збіг термін дії угод тренерського штабу Юрія Максимова.

Відзначається, шо його внесок в розвиток клубу і результати команди високо цінують.

Прийнято рішення найближчим часом більш широко проаналізувати ситуацію та необхідність коригування стратегії розвитку клубу, в тому числі й співпрацю з тренерським штабом.

Максимов очолив Ворсклу восени 2019 року. У достроково завершеному сезоні-2021/22 команда фінішувала на 5-му місці.