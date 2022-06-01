Украина

Український форвард відзначився забитим м'ячем у матчі кваліфікації на молодіжний Євро за збірну України U-21.

У поєдинку відбору на молодіжний чемпіонат Європи збірна України U-21 вирушила в гості до команди Фарерських островів, де за підсумками першого тайму українці мали перевагу у два м'ячі (2:0).

Автором одного з голів у ворота господарів став нападник Владислав Супряга, який забив на 33-й хвилині та збільшив перевагу України U-21.

Цікаво, що для 22-річного форварда київського Динамо, котрий другу половину сезону провів за італійську Сампдорію, цей гол став першим із вересня 2020 року.

До цього востаннє Супряга забивав у ворота бельгійського Гента у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, що відбувся 23 вересня 2020 року.