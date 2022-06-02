Украина

Форвард роздумує над дуже важливим рішенням.

Колишній нападник київського Динамо Артем Кравець наразі перебуває у роздумах щодо продовження професійної кар'єри.

Футболіст допускає такий варіант розвитку подій, щоб завершити свої виступи.

"Побачимо, що трапиться цього літа. Мене вже двічі прооперували на спині та я не хочу ризикувати своїм здоров'ям. Якщо мене запросить якись нормальний клуб — ще можна подумати.

Мені 33 роки — це нормальний вік для того, щоб завершити виступи. У мене є сім'я, діти — я знайду, чим зайнятись після футболу. Не бачу в цьому проблеми", — розповів Кравець в ефірі Брутального футболу.

Наразі форвард знаходиться без клубу після того, як залишив Коньяспор взимку. За свій останній клуб українець провів всього один матч у Кубку Туреччини.