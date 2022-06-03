Украина

Сторони вирішили не підписувати новий контракт.

Напередодні стало відомо про те, що полтавська Ворскла не продовжуватиме контракт з головним тренером Юрієм Максимовим, який закінчився 31 травня 2022 року.

Керівництво клубу УПЛ провело переговори з 53-річним спеціалістом, і сторони ухвалили рішення, що продовжувати співпрацю вони не будуть.

"31 травня збіг термін дії трудової угоди Юрія Максимова з футбольним клубом Ворскла. В результаті перемовин віцепрезидента клубу Олега Лисака з тренером, враховуючи всі об’єктивні обставини сьогодення, враховуючи бачення сторін подальшого розвитку клубу і команди, зокрема, новий контракт не підписано", — сказано на офіційному сайті Ворскли.

Віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак прокоментував цю ситуацію наступним чином:

"Ми чудово пам’ятаємо, за яких складних турнірних обставин Юрій Вільович очолив команду. Дуже цінуємо його людські та професійні якості. Вдячні за неоціненний, переданий команді досвід, який обов’язково стане нам у нагоді в подальшому".

Також свій коментар щодо припинення співпраці з Ворсклою дав уже колишній головний тренер Юрій Максимов:

"Коли я прийняв команду, яка йшла на останньому місці, то перше, що сказав, нижче нам падати нікуди. Підняли хлопців у психологічному плані, а далі вирішили завдання-мінімум. Про наші подальші успіхи в роботі з командою ви всі знаєте. Були здобутки, були прорахунки – все як завжди у футболі.

У Ворскли створені чудові умови для тренування та розвитку. Хочу подякувати керівництву клубу за дотримання умов контракту. Футболістам – окрема подяка та низький уклін. Безперечно, буду вболівати за Ворсклу й надалі".