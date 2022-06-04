24-річний футболіст не поспішає прийняти рішення.
ПЕДРІНЬО, ФК ШАХТАР
04 червня 2022, 11:58
Півзахисник Шахтаря розповів про свої плани на майбутнє. Бразильський гравець не поспішає із рішенням про своє майбутнє.
"Коли почалася війна, все відбувалося дуже швидко, тому я зі своїм менеджером вирішив подивитися, як розвиватимуться події. Зараз варто почекати, ми не можемо приймати поспішні рішення.
Де б я не опинився, хочу просто грати в футбол та демонструвати свій талант: будь то в Європі, або в Бразилії.
Якщо я залишусь в Бразилії, моїм пріоритетом завжди буде Корінтіанс", — приводить слова Педріньо Globo.
Цього сезону Педріньйо провів 19 матчів, у яких забив чотири голи і віддав три асисти.