Украина

24-річний футболіст не поспішає прийняти рішення.

Півзахисник Шахтаря розповів про свої плани на майбутнє. Бразильський гравець не поспішає із рішенням про своє майбутнє.

"Коли почалася війна, все відбувалося дуже швидко, тому я зі своїм менеджером вирішив подивитися, як розвиватимуться події. Зараз варто почекати, ми не можемо приймати поспішні рішення.

Де б я не опинився, хочу просто грати в футбол та демонструвати свій талант: будь то в Європі, або в Бразилії.

Якщо я залишусь в Бразилії, моїм пріоритетом завжди буде Корінтіанс", — приводить слова Педріньо Globo.

Цього сезону Педріньйо провів 19 матчів, у яких забив чотири голи і віддав три асисти.