Украина

Президент УАФ Андрій Павелко — про результати розмови з представниками міжнародної інстанції.

Андрій Павелко зустрівся з президентом УЄФА Джанні Інфантіно та секретарем організації Фатмою Самурою. Функціонер подякував за допомогу Україні, а також за те, що російські клуби та збірні усунуті від виступів від усіх змагань під егідою ФІФА.

"Провів робочу зустріч із президентом FIFA Джанні Інфантіно і генеральним секретарем організації пані Фатмою Самурою. Перш за все висловив вдячність за оперативно прийняте рішення про відсторонення російських команд і збірних від усіх змагань під егідою ФІФА. Обговорили багато питань з життя українського футболу в умовах війни, які перед цим у Києві ми обговорювали з президентами клубів УПЛ та ПФЛ, і позицію яких доніс до очільників ФІФА.

З керівництвом Міжнародної федерації футболу ми на постійному зв’язку з першим днів повномасштабної війни за незалежність нашої держави. Але особисте спілкування і можливість безпосередньо розповісти про поточний стан справ в Україні значно дієвіше. Обговорили питання співпраці в гуманітарних проектах ФІФА на підтримку України, а також співробітництво в рамках спільного координаційного центру ФІФА, УЄФА, УАФ і наших партнерів з національних асоціацій інших країн.

Подякував Джанні і Фатмі за постійну вагому підтримку України та велику увагу до нашої країни у ці складні для всього українського народу часи. Також вдячний президенту і генсеку ФІФА за готовність сприяти у відродженні українського футболу на всіх рівнях — від УПЛ і ПФЛ до шкільних змагань. Це надзвичайно важливий аспект як для України, адже він теж живить нашу віру в наближення миру, так і для всього світового футболу, якому наша держава вже подарувала багато зіркових імен.

Приємно, що керівники ФІФА розділили мою думку про те, що саме футбол стане ефективним соціальним інструментом, який допомогатиме людям, а насамперед дітям, постраждалим від війни повернутися до мирного життя і пройти необхідну соціальну реабілітацію. Адже маленьким футболістам є на кого рівнятися — наших чинних чемпіонів світу зі збірної U-20!

В розмові з Джанні Інфантіно пригадали історичний фінал команди Олександра Петракова у Польщі влітку 2019 року і нашу зустріч на церемонії нагородження. Крім того обговорили низку спільних проектів на підтримку розвитку дитячого і юнацького футболу в Україні, які будемо реалізувати в нашій державі.

Дякую за плідну зустріч і теплі побажання для України! Слава Героям! Слава Україні!", — написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у неділю, 5 червня, збірна України зіграє против Уельсу за право вийти у фінальний етап ЧС-2022.