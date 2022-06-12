До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 червня.
ЗСУ, getty images
12 червня 2022, 01:27
Завершилася 108 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 11 червня, наші воїни знищили:
особового складу – 20
БМП – 1
АТТ – 4
БПЛА – 3
"Українські військові поступово звільняють Херсонську область. Сьогодні до переліку звільнених населених пунктів додалось селище Таврійське, є певні успіхи у Запорізькій області. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку.
Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти", — Володимир Зеленський у новому зверненні.
Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання можливості ТРО виконувати завдання в районах ведення бойових дій.
Прийняття закону дозволить забезпечити можливість проведення більш ефективних загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів під час протидії воєнним загрозам.
Нагадаємо, що закон №6521 був прийнятий на засіданні Верховної Ради України 3 травня.
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн зробили заяви за підсумками зустрічі у Києві
Володимир Зеленський:
📍Європейський проект точно не може бути завершений без України.
📍Уже наступного тижня ми очікуємо з боку Єврокомісії висновків щодо відповідності Україною критеріям членства в ЄС.
📍ЄС має працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів, це питання безпеки для всіх.
Урсула фон дер Ляйєн:
📍Було багато тем, які ми обговорили. Насамперед – це відновлення України.
📍Ми хочемо створити спільний напрямок руху, мати чітку дорожню карту, як нам синхронізувати роботу.
📍Україна показала добрі результати. Єврокомісія готує рекомендації для країн-членів ЄС.
📍Цей процес має завершитися наступного тижня.