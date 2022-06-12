"Українські військові поступово звільняють Херсонську область. Сьогодні до переліку звільнених населених пунктів додалось селище Таврійське, є певні успіхи у Запорізькій області. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку.

Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти" , — Володимир Зеленський у новому зверненні.

Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання можливості ТРО виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Прийняття закону дозволить забезпечити можливість проведення більш ефективних загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів під час протидії воєнним загрозам.

Нагадаємо, що закон №6521 був прийнятий на засіданні Верховної Ради України 3 травня.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн зробили заяви за підсумками зустрічі у Києві

Володимир Зеленський:

📍Європейський проект точно не може бути завершений без України.

📍Уже наступного тижня ми очікуємо з боку Єврокомісії висновків щодо відповідності Україною критеріям членства в ЄС.

📍ЄС має працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів, це питання безпеки для всіх.

Урсула фон дер Ляйєн:

📍Було багато тем, які ми обговорили. Насамперед – це відновлення України.

📍Ми хочемо створити спільний напрямок руху, мати чітку дорожню карту, як нам синхронізувати роботу.

📍Україна показала добрі результати. Єврокомісія готує рекомендації для країн-членів ЄС.

📍Цей процес має завершитися наступного тижня.