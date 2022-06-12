Украина

Серйозний інтерес з боку інших клубів є проблемою в переговорному процесі для туринців.

Торіно зацікавлений у підписанні атакуючого півзахисника донецького Шахтаря Манора Соломона, проте переговори між клубами відбуваються у непростому ключі — повідомляє Calciomercato.



За інформацією джерела, проблеми у здійсненні угоди створює інтерес з боку інших клубів, включаючи лондонський Фулгем.

Туринці бачать у Соломоні ідеальну заміну Йосипу Брекало. Незважаючи на те, що переговори між Торіно та Шахтаря вже ведуться на офіційному рівні, на даному етапі вони далекі від укладання угоди.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.