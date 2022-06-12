Украина

Хавбек Шахтаря може продовжити кар'єру в чемпіонаті ОАЕ.

Півзахісник донецького Шахтаря Педріньо може перейти до стану чемпіонів ОАЕ Аль-Айну.

Клуб, який тренує Сергій Ребров, готовий заплатити за Педріньо близько 18 млн євро, повідомляє Goal.

Майбутня заробітна плата хавбека може скласти сім мільйонів євро на рік, а контракт також буде включати в себе пункт зворотнього викупу з боку Шахтаря.

Минулого сезону Педріньйо провів 19 матчів, у яких забив чотири голи і віддав три асисти.

Раніше повідомлялось, що "гірники" ведуть переговори із Вулвергемптоном щодо бразильця.