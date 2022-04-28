Украина

Влітку бразилець може перебратися до АПЛ.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного бразильця зацікавлений Вулвергемптон. Керівництво клубів вже розпочало переговори щодо можливого трансферу, який може відбутися влітку.

Також зазначається, що "гірники" не мають наміру відпускати футболіста в оренду і мають намір погодити повноцінний трансфер.

Цього сезону Педріньйо провів 19 матчів, у яких забив чотири голи і віддав три асисти.