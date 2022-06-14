Украина

Хорватський форвард продовжить кар'єру у Боснії та Герцеговині.

Нападник Львова Фране Чиряк підписав контракт із Сараєво. Про це повідомляє прес-служба клубу з Боснії та Герцеговини.

Угода з 26-річним хорватом розрахована на один сезон із опцією продовження ще на один рік.

Нагадаємо, Чиряк виступав за Львів із жовтня 2020 року. За цей час він провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав вісім результативних передач.

Після початку військових дій в Україні Чиряк перебрався до софійського Локомотиву, де відіграв шість матчів, забивши один гол.