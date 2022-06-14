Украина

Футболіст нещодавно залишив мадридський Реал.

Наприкінці сезону-2021/22 контракт бразильського захисника Марсело із мадридським Реалом закінчився.

Футболіст зворушливо попрощався з клубом, у якому провів 15 років, і разом з агентами розпочав пошук нового клубу.

34-річний футболіст вже зацікавив кілька клубів, у тому числі і Фенербахче. Турецький гранд, який за підсумками сезону зайняв друге місце, зробить пропозицію до кінця тижня.

Вікового та досвідченого захисника хоче бачити особисто головний тренер Жорже Жезуш. Перешкодою може стати зарплата Марсело — 6 мільйонів євро на рік.

Бразилець також має пропозиції з батьківщини та Катару, але хоче залишитись у Європі.