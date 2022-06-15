Команда базуватиметься неподалік від лінії фронту.
фото ФК Кривбас
15 червня 2022, 11:05
Із настанням літнього міжсезоння посилилися розмови про подальшу долю команд української Прем’єр-ліги, до переліку яких із наступного футбольного року знову належатиме криворізький Кривбас.
Для того, аби встигнути як слід підготувати виконавців до важких випробувань, "біло-червоно-чорні" вже 21 червня планують зібратися в Кривому Розі, де й буде проходити певна частина тренувальних зборів.
"Наша команда, після тривалої паузи розпочне, підготовку до нового сезону в УПЛ, який стартуватиме в Україні наприкінці серпня", — ідеться в короткий заяві клубу стосовно планів на найближче майбутнє.
Зауважимо, що відстань від адміністративної межі міста Кривий Ріг до найближчої ділянки фронту на сьогоднішній день складає приблизно 25 км.