Украина

Команда на виїзді буде виступати у помаранчевих футболках.

Представник восьмого дивізіону чемпіонату Англії (часто там грають команди з усієї Великобританії) Мертір Таун, який представляю Уельс, вирішив підтримати Україну та місто Донецьк.

Клуб на своєму сайті виступив із заявою, що буде грати у футболках помаранчевого кольору, щоб підтримати Шахтар.

"Футбольний клуб Мертір Таун випустив нову виїзну форму Joma на сезон-2022/23 у кольорах донецького Шахтаря. Яскрава помаранчева сорочка має відзначати зв’язки міста з Донецьком. Ми сподіваємося на мир в Україні".

Також зазначається, що засновником міста Донецьк став валлієць Джон Г’юз з Мертір-Тідфіла, міста, яке представляє Мертір Таун.

"У 1870 році Джон Юз з Мертір-Тідфіла поїхав, щоб побудувати залізний завод для імперського уряду, і за два роки він розпочав виробництво заліза в новому місті Юзівка, яке отримало його назву від засновника.

До регіону Юза супроводжували понад сотня залізних робітників і шахтарів з долин Південного Уельсу. Фактично, валлійські мігранти продовжували подорожувати до Юзівки на початку 20-го століття аж до більшовицької революції 1917 року.

Місто Юзівка тепер є містом Донецьк, і наші два регіони продовжують спільну промислову історію, яка охоплює як металургійний завод, так і видобуток корисних копалин.

Інша схожість Донецька та Мертіра Тідфіла – це любов до футболу, і ми сподіваємося, що наша нова виїзна футболка стане символом мирного та процвітаючого майбутнього України", — зазначається на сайті.