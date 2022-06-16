Украина

Футболіст продовжить свою кар’єру у Португалії.

Вінгер донецького Шахтаря Давід Нерес переходить у португальську Бенфіку. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Контракт Нереса з "орлами" буде підписаний на п'ять років — до літа 2027. Не повідомляється, скільки складе сума трансферу.

Контракт буде підписаний, коли футболіст прилетить до Лісабону та пройде медичний огляд.

Нагадаємо, що Нерес перейшов до Шахтаря на початку 2022 року за амстердамського Аякса. "Гірники" заплатили за його трансфер 12 мільйонів євро.