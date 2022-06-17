Украина

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 червня.

Завершилася 113 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають:

особового складу – 26 особового складу – 26 БТР – 1 БТР – 1 БПЛА – 1 БПЛА – 1 склад з ПММ – 1 склад з ПММ – 1

Указом Президента України №408/2022 7 військових частин відзначено почесною відзнакою "За мужність та відвагу". Це такі військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України:

- 40 бригада тактичної авіації;

- 831 бригада тактичної авіації;

- 96 зенітна ракетна Київська бригада;

- 160 зенітна ракетна Одеська бригада;

- 11 зенітний ракетний полк;

- 223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;

- 14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького.

Почесну відзнаку вручають підрозділам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту за бойові звитяги виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань.

Коли підрозділ отримує відзнаку “За мужність та відвагу” до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідної військової частини прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис «ЗА МУЖНІСТЬ ТА ВІДВАГУ» і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака Президента України. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою. Розмір стрічки: 250 х 12 см.

Стрічка завʼязується бантом розміром 30 см із двома горизонтальними променями та скріплюється синьо-жовтою розеткою діаметром 10 см.



"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку."

"Британія передасть Україні понад 20 САУ M109", - міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

"Захід не постачатиме Україні штурмові літаки та танки" — Емманюель Макрон.

"Це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки — було домовлено не постачати, і Президент Зеленський в курсі цієї домовленості", — заявив президент Франції на прес-конференції у Києві.

Лідери усіх чотирьох країн (Франція, Німеччина, Румунія, Італія) заявили про підтримку надання статусу кандидата на вступ у ЄС нашій країні без додаткових умов. Емманюель Макрон написав у твіттері, що Україна є частиною європейської родини, і вже найближчим часом країни ЄС прийматимуть відповідне рішення про надання статусу кандидата Україні;